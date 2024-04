Numeri da record in Italia | cosa sono e il rendimento dei conti deposito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È boom die iregistrati da questi strumenti di investimento finanziarioda. Oltre 4,5 i milioni dini che nell'ultimo anno li hanno scelti per i loro risparmi, oltre 14 milioni gli investitori che ne hanno mai aperto uno. Non una novità per i risparmiatori da nord a sud dello stivale anche se nel tempo, causa la differenziazione degli strumenti di investimento, erano finiti in fondo alle scelte deglini. Ma adessotornati in auge. Lo hanno fatto più nel nord ovest del nostro paese dove il 41,5% dei residenti ha scelto di investire i propri soldi nei. E, dato che sorprende, a fare questa scelta – a livello nazionale –soprattutto i ...