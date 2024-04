Novità alla Parigi-Roubaix | chicanes prima di Arenberg per ridurre la velocità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 - A pochi giorni d, fa discutere la decisione di aggiungere delledella Foresta di, uno dei passaggi iconici della classica del pavé. La, introdotta dagli organizzatori su richiesta del sindacato ciclisti, faràladi ingresso dei corridori nel tratto di 2,3 chilometri di pietre irregolari, spesso decisivo per le sorti della corsa.del leggendario settore in sasso, verranno aggiunte delle curve per rallentare e allungare il gruppo, evitando problemi che spesso hanno condizionato la gara di molti atleti, favoriti compresi.‘Su richiesta del Cpa (il sindacato internazionale dei ciclisti, ndr) abbiamo valutato le varie possibilità ...