Notizie dall’ASviS | nell’era del declino del petrolio si rafforzerà il potere degli Stati del Golfo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan Manzo pubblicato dal sito ASviS venerdì 29 marzo 2024. La produzione ha raggiunto un picco del 2023, ma le politiche climatiche, il miglioramento dell’efficienza energetica e le auto elettriche ne ridurranno la domanda a vantaggio di chi può produrlo con i costi più bassi. Da FUTURAnetwork.eu 29/3/24 All’inizioanni 2000 l’80% dell’energia prodotta proveniva dai combustibili fossili. Vent’anni dopo la situazione è quasi invariata: le fonti rinnovabili, per quanto siano sempre più diffuse, non riescono a soddisfare la crescente domanda di energia e il ruolo dei combustibili fossili rimane stabile. In una serie di articoli intitolata “The long goodbye”, il settimanale inglese The Economist riflette sull’evoluzione del settore dei combustibili fossili. L’ingombrante ruolo delle industrie fossili Secondo l’Agenzia ...