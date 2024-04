(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Le autorità dellahanno ordinato questa mattina la chiusura temporanea della sede dela seguito di un, a seguito del quale comunque le forze di sicurezza non hanno individuato al momento nessun indizio riguardo ad un rischio reale. La decisione di chiudere ilè stata presa, ha spiegato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La polizia: "Non è stata individuato nessun indizio di rischio reale" Le autorità della Norvegia hanno ordinato questa mattina la chiusura temporanea della sede del Parlamento a seguito di un ... (sbircialanotizia)

Norvegia, chiuso Parlamento per allarme bomba - Le autorità della Norvegia hanno ordinato questa mattina la chiusura temporanea della sede del Parlamento a seguito di un allarme bomba, a seguito del quale comunque le forze di sicurezza non hanno ...adnkronos

LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: confronto di grande fascino contro Edin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Sv ...oasport

Re Carlo e Camilla, tra poco l’anniversario di matrimonio: ecco come festeggeranno - "Sono sicuro che quest'anno sarà più toccante e probabilmente più emozionante con tutto quello che sta succedendo – ha detto Harrold – Non ho dubbi che saranno insieme per l'occasione e sono sicuro ...periodicodaily