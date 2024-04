Nonna | dammi i soldi Ma l’84enne capisce tutto e fa arrestare la truffatrice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Ciao, sono in ospedale, avrei bisogno diper pagare le cure mediche e i farmac". Italiano corretto e senza inflessioni, ma la scaltra 84enne ha intuito che poteva essere una truffa. Prima si è accertata che la nipote stesse bene, poi seguendo le indicazioni della polizia è stata al gioco e ha sventato la truffa. E’ successo a Pero:Giuliana di 84 anni ha fattola ‘finta nipote’, una polacca di 34 anni accusata di truffa aggravata. L’anziana ha ricevuto una telefonata sul numero di casa, una donna, che si è presentata come la nipote, le chiedeva di raccoglierel’oro e i contanti che aveva in casa, perché era in ospedale per una bronchite e aveva bisogno con urgenza di. Ma lasi è insospettita e ha mandato un messaggio ...