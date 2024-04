Non solo diabete | trombosi e psico-patologie | così lo smart-working danneggia la tua salute

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono gli aspetti positivi: le aziende che non hanno chiuso, durante il Covid, e che hanno stretto i denti perché i dipendenti potevano lavorare da remoto, con un risparmio anche sensibile sulla bolletta della luce (della ditta, però). E ci sono gli aspetti negativi: ché mica è facile organizzarsi per lavorare a casa, ci sono i tempi da far quadrare, se non vivi da, se hai i bimbi che giocano in salotto, se tua moglie sta facendo lo stesso (cioè sta lavorando) collegata col pc al suo ufficio ma dalla cucina, se non vuoi finire a rispondere alle email anche a mezzanotte. Ma poi ci sono anche gli aspetti più preoccupanti, quelli che riguardano addirittura la: perché dici(o lavoro da remoto, telelavoro, che sarebbe una dizione un filino più propria) e significa anche rischi per la ...