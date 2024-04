Non c' è | vieni I pappagalli chiamati a testimoniare nel processo per divorzio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie ad alcune frasi pronunciate daie ha deciso di portare i volatili in tribunale per la causa di

I tradimenti alla fine vengono sempre a galla, talvolta in modi inimmaginabili. Un uomo in Turchia ha scoperto che la moglie aveva una relazione extraconiugale grazie all'aiuto dei suoi... (leggo)

Istanbul, scopre il tradimento della moglie, complici i pappagalli che ripetono: “Mio marito non è in casa, vieni” - Istanbul scopre il tradimento della moglie per via dei pappagalli, testimoni che ripetono una frase chiave che insospettisce il coniuge ...tag24