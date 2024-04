No | il Giappone non ha vietato i vaccini anti-Covid

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il 28 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo del blog Sa Defenza, pubblicato quattro giorni prima e intitolato “Ilvieta ia causa dell’aumento delle morti improvvise”. Nell’articolo si legge che «ilha appenale iniezioni di mRNAper uso pubblico e ha invitato altre nazioni a seguire l’esempio dopo che uno studio ufficiale del governo ha collegato le iniezioni all’impennata delle morti improvvise nella nazione». Si tratta di una notizia falsa. Non ci sono riscontri della notizia secondo cui ilavrebbe-19 nel Paese. Sul sito del ...

Tre punti a tavolino per manifesta ostilità. Potrebbe essere riassunta così la decisione della Fifa, che ha assegnato la vittoria per forfait al Giappone contro la Corea del Nord dopo la ... (ilfattoquotidiano)

Un’Italia leggermente contratta supera il Giappone nella prima sfida valida per i Campionati Mondiali 2024 di Curling , rassegna in scena in quel di Schaffhausen (Svizzera). Gli azzurri nello ... (oasport)

Ci segnalano alcune condivisioni Facebook riguardanti uno “studio” sul pericolo di ricevere trasfusioni di sangue dai vaccinati contro il nuovo Coronavirus. Questa narrazione è stata riportata in ... (open.online)

Taiwan, un terremoto di magnitudo 7.4 causa 4 morti e 100 feriti: possibile tsunami in arrivo| FOTO & VIDEO - La preoccupazione per gli effetti del sisma di oggi non riguarda ovviamente soltanto la popolazione taiwanese, ma anche degli altri stati che circondano l’isola. Le scosse di terremoto si sono sentite ...tag24

Terremoto Taiwan, un sisma di magnitudo 7.4 causa 4 morti e 100 feriti: possibile tsunami in arrivo| FOTO & VIDEO - La preoccupazione per gli effetti del sisma di oggi non riguarda ovviamente soltanto la popolazione taiwanese, ma anche degli altri stati che circondano l’isola. Le scosse di terremoto si sono sentite ...tag24

F1, perché il GP del Giappone chiarirà definitivamente il valore della Ferrari - La prova del nove Il quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è prossimo. Sul celebre circuito di Suzuka (Giappone) il Circus tornerà in scena, dopo quanto accaduto in Australia. All'Albert Park d ...oasport