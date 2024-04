No alla sfiducia | respinto l' assalto delle opposizioni contro Salvini

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Camera boccia la mozione della sinistrail vicepremier con 211 No, 129 Sì e 2 astenuti. Stra Italia Viva e 5 Stelle, con Renzi che attacca i grillini: "Eravate ospiti dei congressi di Putin"

sfiducia Salvini, la Camera respinge la mozione con 211 voti contrari. Il vicepremier non era presente in Aula - L'Aula di Montecitorio ha votato oggi 3 aprile la mozione di sfiducia contro il leader della Lega Salvini. Domani si voterà per la ministra Santanchè.tag24

La Camera respinge la mozione di sfiducia contro Salvini - Nell’Aula della Camera viene respinta con 211 no e 129 si la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, primo firmatario il capogruppo di Azione Matteo Richetti, contro il ministro dei Trasport ...gazzettadiparma

La Camera respinge la mozione di sfiducia a Matteo Salvini: 211 voti contrari, 129 favorevoli - La Camera ha respinto la mozione di sfiducia a Matteo Salvini. Non sono bastati i numeri dell’opposizione per approvarla: a votare a favore c’erano i firmatari della mozione – quindi Azione, Pd, M5s e ...fanpage