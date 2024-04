“No agli studenti nella base militare di Ghedi e alle Frecce Tricolori” | la lettera di 200 docenti contro il ministro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “I ragazzi non devono essere prelevati dalla scuola per essere portati all’esibizione della pattuglia acrobaticaalladi”. A schierarsil’iniziativa promossa dall’Aeronautica e dal ministero dell’Istruzione e del Merito, sono duecentoche hanno scritto unapubblica dal titolo Il fascino indiscreto della guerra per opporsiparole dell’ufficio scolastico territoriale di Brescia che ha inviato una circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado per invitarli all’evento di martedì 16 denominato “Mettiamo le ali ai nostri sogni”. A mandare su tutte le furie molti insegnanti sono state proprio le parole scrittecircolare firmata dal dirigente Giuseppe ...