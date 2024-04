Niente Champions League | quanto perde il Napoli | guaio enorme

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Laè sempre più lontana: eccorischia dire la società di Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis è alle prese con la stagione più complicata della propria gestione. Dopo l’apice raggiunto soltanto lo scorso anno ecco toccato anche il fondo. Dopo 14 anni gli azzurri rischiano di non qualificarsi in una competizione europea, ad oggi neanche in Conferencepoichè in questo momento ricoprono l’ottavo posto con la possibilità di scendere al nono nel caso in cui la Fiorentina dovesse vincere il match di recupero contro l’Atalanta. Proprio con la sconfitta contro i bergamaschi, per 0-3 allo stadio Maradona, gli azzurri hanno praticamente arenato il sogno. Il Bologna di Thiago Motta non sembra essere disposto a far ...