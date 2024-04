Nicola Normanno direttore scientifico dell’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori

Meldola (FC) – nuovo Direttore Scientifico per l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori IRST “Dino Amadori” IRCCS : a guida del coordinamento, programmazione e sviluppo delle attività di ricerca ... (webmagazine24)

L’era normanna e l’intellighenzia troinese - Cosa avrebbero pensato e scritto Umberto Eco e Jorge Luis Borges, due grandi fantasiosi scrittori dotati di un’eccezionale immaginazione, se avessero avuto tra le mani il Codice trilingue in greco, la ...vivienna

SICILIA | I 5 borghi più belli da visitare in primavera - La Sicilia in primavera si rivela in tutta la sua splendida essenza attraverso cinque borghi incantevoli, ognuno con una storia unica e pano ...younipa

La processione delle Barette a Messina: come cambia la viabilità - Come cambierà la viabilità per le vie di Messina venerdì 29 marzo per la tradizionale processione del venerdì santo delle "Barette".normanno