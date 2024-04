News SSC Napoli | Repubblica spiazza tutti | “Suggestione per la panchina dalla Serie C”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Aurelio De Laurentiis sta programmando in questi giorni il futuro del: oltre alla sorpresa Manna, c’è unaC per la. Sono giorni caldissimi in casa. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta decidendo il futuro deldopo una stagione deludente. La sconfitta casalinga contro l’Atalanta, infatti, ha estromesso gli azzurrilotta per la Champions League. I ragazzi di Calzona, dunque, hanno ben poco da chiedere al campionato in queste ultime otto partite diA. Ilproverà ad arrivare più in alto possibile in classifica, ma la qualificazione alla Champions League, vero obiettivo degli ormai ex campioni d’Italia è definitivamente sfumato. Nella giornata di ieri, ...

sorpresa Napoli per l’indagine scatta ta sugli azzurri. Un vero e proprio colpo di scena, con protagonista il match Scudetto. La stagione fin qui vissuta in casa Napoli non è di certo delle migliori, ... (spazionapoli)

AP SSC 10th Results 2024: BSEAP Expected to Declare Result in May 1st Week, Official Date and Time Soon - April/242024/ap-10th-result-2024.jpg" width="1200" height="675" /> AP SSC 10th Result 2024: The Board of Secondary Education, Andhra Pradesh (BSEAP) will likely announce class 10 results in May 2024.msn

SSC JE Salary 2024: Check In Hand Salary, Perks & Benefits, Job Profile - April/242024/SSC-JE-Salary.jpg" width="1200" height="675" /> SSC JE Salary: The Staff Selection Commission determines the SSC Junior Engineer salary following the 7th pay commission guidelines.msn

"Sartori ha rifiutato il Napoli": il motivo del suo no a De Laurentiis - L'attuale direttore del Bologna sarebbe stato sondato dal presidente della SSC Napoli, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Giovanni Sartori cercato dal Napoli, che sta scandagliando il ...areanapoli