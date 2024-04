Neonati in vasca per l’edizione primaverile del Baby Acquatic’s Day

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – . Domenica 7 aprile, il Palazzetto del Nuoto di Arezzo tornerà a ospitare il tradizionale appuntamento promosso dalla Chimera Nuoto dove verrà proposto un primo approccio all’ambiente acquatico e al mondo del nuoto per la fascia d’età “0-4 anni”. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, proporrà una lezione della durata di quaranta minuti in cui i genitori staranno in piscina insieme ai figli per vivere un’esperienza comune e per scoprire una metodologia didattica ormai rodata che permette di acquisire sicurezza nelle acque e di imparare a-nuotare. IlDay testimonia l’impegno della Chimera Nuoto nello sviluppo delle attività natatorie fin dai primi mesi di vita e dà seguito a un’esperienza nel settore di oltre venticinque anni che pone le proprie radici nell’attuazione del Metodo Giletto, ...