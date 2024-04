Neonata stroncata da malore dopo una febbre alta | la verità dell’autopsia sulle cause della morte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lodi - È stata fissata per domani all’istituto di Medicina Legale di Pavia l’autopsia sul corpo di Khadija Lulù. La piccola di appena nove mesi è statada una San Fiorano venerdì scorso, intorno alle 11. La notte precedente, era stata portata dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza perché aveva una forte. Era stata dimessa la notte stessa perché, a detta di quello che i genitori hanno raccontato, il personale sanitario aveva rassicurato che non ci fosse nulla di grave. In mattinata, il decesso. La Procura ha aperto un’indagine, l’autopsia cercherà di capire se ci sono state correlazioni tra lae la forte. L’azienda Usl di Piacenza ha dichiarato come dalla cartella clinica, sulla base delle valutazioni dello specialista pediatra che ha visitato ...