Nell' anniversario | il ricordo sparito del processo Eichmann

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un oscuro contabile sedevaa gabbia degli accusati al tribunale distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961. Era Adolf, il burocrate dello sterminio sfuggito aldi Norimberga scovato dal Mossad in Argentina, rapito e portato in Israele. Non la vendetta in nome delle vittime e dei sopravvissuti, ma la giustizia con la verità su quello che sembrava incredibile, e che andava ricostruito in un'aula di tribunale per consegnarlo alla storia e quindi alla memoria collettiva. La Shoah è stata un unicum, inconcepibile eppure partoritaa nazione più civile d'Europa da uomini che avevano tutti gli strumenti per discernere il bene dal male e scelsero il male assoluto. Oggi si tende a dimenticarlo, a svilire la legittimazione morale e materiale di Israele a esistere e degli ebrei a difendere loro stessi ...