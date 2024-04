Nba | Phila ritrova Embiid e batte i Thunder Jokic indomabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 aprile 2024 - Dopo oltre due mesidelphiail suo leader,, e non a caso si impone per 109-105 contro Oklahoma City. L'Mvp della passata regular season, nonostante non sia ancora al meglio della condizione, mette a referto 24 punti in 29 minuti, compresi i liberi della staffa. Il miglior marcatore dei 76ers, privi per l'occasione di Maxey, è Kelly Oubre Jr., che chiude a quota 25. Ai, che dovevano fare i conti con le assenze di Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, non bastano i 22 punti di Holmgren. Il ko della formazione allenata da coach Daigneault consente ai Denver Nuggets di tornare in vetta alla Western Conference. I campioni in carica sconfiggono 110-105 i San Antonio Spurs. Sontuosa la prestazione di, che mette a referto una doppia doppia da 42 punti ...