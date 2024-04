NBA | i risultati della notte 3 aprile | i Thunder cadono a Philadelphia | volano i Nuggets a Ovest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nellaitaliana si sono giocate nove partitestagione 2023-2024 di NBA . Tante le squadre in corsa playoff a essere scese sui parquet americani, con alcuni big match, come Heat-Knicks, 76ers-, ma anche sfide individuali affascinanti, come quella tra Jokic e Wembanyama. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Vittoria netta per i Miami Heat nel big match contro i New York Knicks per 109-99. Ma Heat che rischiano, in un match sempre condotto e dove toccano anche il +16 nel terzo quarto, con New York che riesce nella rimonta, impatta il risultato a pochi minuti dalla fine, ma poi crolla sotto i colpi di Terry Rozier, top scorer con 34 punti. Ai Knicks non bastano i 31 punti di Donte DiVincenzo. Crollano, invece, i Milwaukee Bucks che contro i Washington Wizards perdono 117-113. Primo tempo molto ...