NBA 2023 2024 | torna Embiid e i 76ers battono OKC Milwaukee ko | Golden State ferma Dallas

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ben nove le sfide NBA andate in scena nella notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile. E nuovo avvicendamento in testa alla Western Conference: gli Oklahoma City Thunder, orfani di Shai Gilgeous-Alexander, cadono 109-105 a Philadelphia, che invece ritrova Joel(24 punti per lui al rientro). Ora OKC è in terza posizione, superata sia dai Nuggets che dai Timberwolves. Denver grazie al solito Jokic irreale da 42 punti, 16 rimbalzi e 16 assist ha vinto la gara interna contro gli Spurs per 110-105 nonostante un Wembanyama da 9 stoppate (oltre a 23 punti, 8 assist e 15 rimbalzi). Minnesota guidata dai 25 di Reid e dai 21 di Edwards ha avuto la meglio per 113-106 sugli Houston Rockets. Della sconfitta di Houston ne approfitta, che ora è più tranquilla nella difesa del suo attuale decimo posto, l’ultimo con cui si ...