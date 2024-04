Nazionale | Spalletti in visita alla Comunità Servizi Abilè di Schio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ct dellaitaliana di calcio Lucianoha fattoin mattinata ddi, in provincia di Vicenza. La cooperativa offre alloggio e sostegno a persone con disabilità da anni e ha accoltocon un cartellone. Il ct ha scattato foto e firmato autografi, per poi dedicarsi ad un’improvvisa sfida a calcio balilla. Al termine della, la guida azzurra ha dichiarato: “È un grande risultato riuscire a creare strutture come questa. Gli ospiti sono veri campioni. La felicità è quello che riesci a donare agli altri. Non saremo niente finché non capiremo questa cosa”. SportFace.