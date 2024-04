Naufraghi per scelta | le vacanze nella Natura selvaggia di un’isola deserta sono la nuova tendenza Ecco come funzionano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mare cristallino, palme, spiagge di sabbia bianca e finissima: quando si è ritrovato tutto solo su un’isoletta indonesiana, al giovane tedesco Steven Rambousek sembrava di entrare in paradiso. Ma dopo un favoloso tramonto,i primi problemi. Il fuoco che fatica ad accendersi perché la legna è umida, la lampada frontale che è rimasta aperta durante il viaggio e si è scaricatale premesse per una notte da incubo, accompagnata dallo svolazzare di enormi pipistrelli. Il giorno dopo, tra pioggia battente e fulmini, Steven si accorge che l’albero sotto cui si ripara è già stato folgorato… Ma per quanto intensa, l’esperienza si rivela positiva e stimolante. Similmente a lui, un giovane imprenditore inglese, Ben Saul-Garner, è sopravvissuto su un’isoletta per dieci giorni mangiando cocco e granchi e raccogliendo legna per il fuoco. Se questi ...