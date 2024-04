Nato | Kiev a corto di armi non coraggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 17.44 "Questo è un momento decisivo. Gli ucraini non sono adi, stanno terminando le munizioni. Dobbiamo aumentare subito il nostro supporto e far sì che sia durevole.Tutti gli alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere l'Ucraina in questo momento decisivo. C'è unità di intenti". Così il segretario, Stoltenberg. "Abbiamo concordato di pianificare un ruolo maggiore dellanel coordinare l'assistenza e la formazione in materia di sicurezza. I dettagli nelle prossime settimane", ha anticipato.