Nata Beko Europe | coinvolti nelle Marche 1 500 lavoratori

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ammaila bandiera Usa, issata quella Turca. Metafora per il quartier generale e lo stabilimento di Melano ex Indesit a Fabriano (Ancona) e il sito di Comunanza (Ascoli Piceno), poi acquistati dalla multinazionale Whirlpool e da ieri, 2 aprile, confluiti ufficialmente nella newco. Ha cominciato a muovere i primi passi ufficialmente ieri la societàdall'accordo che Whirlpool ha siglato con Arçelik per creare una nuova realtà industrialea di grandi elettrodomestici, la quale vedrà i turchi in posizione preminente con il 75% delle quote; un evento online seguito da tutti i siti produttivii e il posizionamento di bandiere e piccole insegne blu con la scritta bianca "" all'ingresso degli impianti ormai ex ...