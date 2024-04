Nasconde 46 chili di droga in casa | arrestato un 22enne

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Macerata, 3 aprile 2024 – E’ statounmaceratese, che nella suadi corso Cairoliva 46di hashish suddivisi in panetti, 411 grammi di marijuana e dieci grammi di cocaina purissima. Una volta immessa sul mercato, laavrebbe potuto fruttare circa mezzo milione di euro. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri del Reparto operativo – Nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata. I militari hanno perquisito la notte scorsa l’abitazione del giovane, dopo averun 24enne fabrianese arrivato a Macerata per acquistaredal: in particolare, il giovane di origini siciliane ma residente della città cartaia aveva in auto 150 grammi di hashish. Capito che la ...

