Nasce Sinistra Italiana Quarto | il coordinatore è Fabio Rignone

(Di mercoledì 3 aprile 2024): nominato ilnella persona di, 42enne operaio Prysmian Ieri, martedì 2 aprile, a(NA) gli iscritti e le iscritte disi sono riuniti nella sala interna di un locale situato in Corso Italia per formalizzare la nascita die nominare il proprioche è stato individuato nella persona di. Operaio della Prysmian, di 42 anni, sindacalista e membro del direttivo della CGIL FILCTEM CAMPANIA All’incontro tra gli iscritti per la costituzione di...

Maurizio Crozza nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna a vestire i panni ... (ilgiornaleditalia)

Mauro Corona: «Mio padre mandò in coma mia mamma per 3 volte, poi lei scappò. La lite con Bianca Berlinguer Avevo bevuto» - Maurizio Corona, conosciuto come Mauro Corona, Nasce alpinista, ma la sua passione per la scrittura lo porta a diventare autore di svariati libri, senza dimenticare che è anche un provetto scultore ...ilmessaggero

Aldo Moro e Pietro Nenni, il carteggio inedito tra politica e amicizia - 'Il carteggio ritrovato 1957-1978': oltre 300 tra lettere, biglietti e telegrammi che ricostruiscono il rapporto umano e politico tra Aldo Moro e Pietro Nenni ...affaritaliani

Da Omar Pedrini a Dario Cecchini: ecco gli ospiti del Sangiovese Festival - L’iniziativa organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, Confcommercio Firenze-Arezzo e Ivv Italia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo- Siena e nell’ambito del progetto regiona ...arezzonotizie