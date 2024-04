(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ stato inaugurata ieri, al civico 51 di via Portisano a Faenza, la sede di ‘’, l’agenzia per la casa della Romagna Faentina. Non un’agenzia immobiliare, ma un progetto di paternariato pubblico-privato, tra i primi in regione (altri ne stannondo a Ferrara e a Rimini) che ha tra gli propri obiettivi l’incontro tra domanda e offerta nel settore della locazione. In altre parole, ‘’ metterà in comunicazione i proprietari delle unità immobiliari inclini ad affittare i propri immobili, con i nuclei familiari afferenti alla ‘zona grigia’, ovvero quei nuclei che pur fruendo di un reddito certo, compreso tra i 9mila e i 35mila euro annui, si trovano in condizioni di fragilità senza riuscire o senza poter accedere all’edilizia residenziale pubblica. La finalità è duplice: da un lato la rivitalizzazione di case sfitte e la ...

"Nasce Casaviva, per aiutare i più bisognosi" - la sede di ‘Casaviva’, l’agenzia per la casa della Romagna Faentina. Non un’agenzia immobiliare, ma un progetto di paternariato pubblico-privato, tra i primi in regione (altri ne stanno Nascendo a ...ilrestodelcarlino

“Casaviva”: l’Agenzia per la casa della Romagna Faentina per favorire l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affitto - L’Agenzia per la casa della Romagna Faentina ha ora un nome ed un ufficio aperto al pubblico. Il nome scelto per l’Agenzia, “Casaviva”, racchiude il ...ravennanotizie