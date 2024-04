(Di mercoledì 3 aprile 2024)città che sprofonda. Il quartiere Vomero in cima alla lista dei dissesti. Non fa eccezione nemmeno la scuola più accorsata del quartiere, ila...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi abbiamo riaperto al traffico via Morghen . Come promesso nelle scorse settimane, concluso il complesso intervento di Abc in seguito alla voragine che si era ... (anteprima24)

Napoli, voragine davanti all'uscita di sicurezza del liceo Sannazaro - Napoli città che sprofonda. Il quartiere Vomero in cima alla lista dei dissesti. Non fa eccezione nemmeno la scuola più accorsata del quartiere, il liceo Sannazaro: davanti ...ilmattino

Nuove crepe in via Morghen dopo la riapertura La denuncia - Manifestazione di Europa Verde per chiedere nuovi sopralluoghi nella strada del Vomero riaperta da meno di 48 ore ...napolitoday

