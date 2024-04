Napoli | uomo sorpreso con droga | arrestato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Zona ovest dicon, pistola, taser, coltelli e circa 100.000 euro in contanti. Ladi Stato arresta un 55enne napoletano. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della stazione della metropolitana di Bagnoli-Agnano Terme, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una donna. Quest’ultima è poi salita sul motoveicolo con il quale i due si sono allontanati verso via Terracina. I poliziotti, pertanto, li hanno seguiti e fermati poco distante trovando il conducente in possesso di 690 euro, alcuni mazzi di chiavi e di due involucri di hashish del peso di circa 14 grammi, mentre la donna di un altro involucro della stessa sostanza ...