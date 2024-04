Napoli | si punta Koopmeiners per la prossima stagione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In vista della, ilsi trova di fronte alla necessità di concentrarsi su calciatori pronti e determinati per rafforzare la propria squadra. Tra i grandi obiettivi rimane Teun, il cui trasferimento al club partenopeo è stato oggetto di speculazioni. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto suMagazine.com, ilsarebbe pronto L'articolo

Nuovo allenatore Napoli, Repubblica annuncia: altra scommessa di ADL, spunta l'idea Possanzini! - Calciomercato Napoli - Capitolo nuovo allenatore Napoli, spunta un nome nuovo tra i profili graditi ad Aurelio De Laurentiis per guidare la squadra azzurra: "De Laurentiis spera di ripetere le scelt ...msn

CDM - Il Napoli punta molto su Cyril Ngonge, Calzona valuta in che modo dargli più spazio - Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli punta molto su Cyril Ngonge, attaccante azzurro: "Ngonge vanta sette gol e tre assist in questa stagione tra il Napoli e il Verona, in 106 minuti di ...napolimagazine

Un posto al sole, anticipazioni 4 aprile: Rossella torna da Barcellona - Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.tvblog