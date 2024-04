Napoli | questa non ci voleva | l’ufficialità gela Calzona

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilprova a rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ma Calzona perde una pedina in vista della trasferta di Monza. Dopo la brutta sconfitta maturata allo Stadio Maradona contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ilvuole provare a rialzare la testa. L’ultima vittoria della squadra di Francesco Calzona risale ad un mese fa, nel match contro la Juventus deciso all’ultimo dal gol di Giacomo Raspadori. La sconfitta contro la Dea ha praticamente sancito l’addio al sogno Champions League, con gli azzurri che adesso si trovano a ben sette lunghezze dal quinto posto occupato dalla Roma. Calzona dovrà cercare di far rimanere concentrata la squadra, con l’obiettivo di chiudere al megliostagione, magari centrando la qualificazione per l’Europa League. Intanto, in vista della trasferta di Monza, il tecnico ...