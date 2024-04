Napoli | Paolo Tramezzani | “Prendere Calzona…”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ha parlato anche del, ex calciatore e allenatore, tecnico del Lugano con Manna responsabile tecnico. Di seguito le sue parole rilasciate a Radio CRC, nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “In Croazia mi trovo bene, sono alla seconda esperienza in questo campionato che è bello. C’è talento, qualità, giovani interessanti, sono contento”. Il prossimo direttore sportivo del… “Manna ha fatto tutto a tutti i livelli, oggi è una figura completa. E’ molto intuitivo, è bravo con i giovani e non solo, è bravo nei rapporti, la squadra lo segue ed è pronto. Se la scelta ricadesse su di lui sarei contento perchè Manna è geniale. Era gennaio, la squadra andava male, lui prese 2 giocatori e ci ha risollevato. E’ uno che vede avanti, è l’uomo perfetto se ilvuole ...

