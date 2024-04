Napoli | l’agente Anellucci | “Manna? Mi sembra una ripicca…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ha parlato anche delClaudio, procuratore ed ex agente di Edinson Cavani, a ‘1 Station Radio’. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. La Juventus ha meritato la vittoria contro la Lazio? “No, assolutamente no. La Juventus ha avuto due episodi fortuiti, un buco enorme in difesa, dovuto a un cambio tra Patric e Casale, e ha giovato di una giocata di Vlahovic. Nel primo tempo, però, se c’era una squadra che doveva passare in vantaggio era la Lazio. La semifinale, tuttavia, è ancora aperta”. La Lazio “I biancocelesti hanno pagato anche un calo mentale per quanto accaduto negli ultimi venti giorni. La squadra ha pagato l’assenza anche di Zaccagni così come quella di Patric”. Le sta piacendo il nuovo corso di Tudor? “Molto, sono un ammiratore di Tudor. Ha le idee giuste, è un ...