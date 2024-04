(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non c?è stato alcun vantaggio fiscale per il. Né ci potevano essere esigenze di bilancio, per una società da sempre attenta al fair play finanziario e in ottime...

E` notizia di oggi l`intervento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in Procura in merito al caso che riguarda le plusvalenze fittizie... (calciomercato)

Chiariello: "Poco obiettivo su Meret Sono stufo! Lo difendo dal vergognoso linciaggio" - Facciamo a capirci. Io non reputo Meret un fuoriclasse e anzi per come prometteva da giovane mi aspettavo di più. Ma lo difendo da un linciaggio mediatico vergognoso e spropositato perché resta uno ...tuttonapoli

Napoli, la difesa di De Laurentiis: «Nessuna plusvalenza per Osimhen» - Non c’è stato alcun vantaggio fiscale per il Napoli. Né ci potevano essere esigenze di bilancio, per una società da sempre attenta al fair play finanziario e in ...ilmattino

Napoli, violenza sessuale a Chiaia: «Ragazze, denunciate sempre» - Pochi giorni fa era in un’aula di giustizia del Tribunale di Napoli, quanto mai decisa a raccontare la sua ... c’è l’accusa di violenza sessuale e di lesioni personali. difesa dalla penalista ...ilmattino