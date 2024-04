Napoli | Italiano è un vecchio pallino di De Laurentiis dai tempi di Gattuso Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Secondo quanto scrive Gianluca Di, Manna sarà il nuovo direttore sportivo del. Firmerà un contratto di cinque anni. Ancora qualche dubbio sul prossimo allenatore azzurro. In pole c’èche ha già dichiarato che non rinnoverà con la Fiorentina. Il tecnico Viola è undi De. Il presidente, poi, deve ancora decidere il destino di Meluso, attuale ds. Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo“Ilcomincia a gettare le basi per la prossima stagione. Per il ds (che sarà Giovanni Manna, ndr) ora si attende la firma. Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo, che a fine stagione saluterà la Fiorentina.del ...