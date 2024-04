Napoli | De Laurentiis dai Pm di Roma | le ultime sul caso Osimhen

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Aurelio De, presidente del, è arrivato in procura aper essere sentito nell’ambito dell’indagine per falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victordal Lille nel 2020. L’iscrizione di Deè avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm partenopei. La vicenda La Procura della Capitale ha chiuso le indagini che riguardano anche ilcalcio e il Consiglio di amministrazione. A occuparsi dell’inchiesta sono i pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. L'articolo CalcioWeb.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato da pochi minuti in Procura a Roma per essere interrogato nell`ambito dell` Indagine ... (calciomercato)

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è appena arrivato in Procura a Roma. I PM indagano su un procedimento legato all’accusa di falso in bilancio. INTERROGATO ? Il presidente del Napoli , ... (inter-news)

Il presidente del Calcio Napoli , Aurelio De Laurentiis , è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma , per essere interrogato nell’ambito dell’indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il ... (ildenaro)

CDM - Il Napoli punta molto su Cyril Ngonge, Calzona valuta in che modo dargli più spazio - Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli punta molto su Cyril Ngonge, attaccante azzurro: "Ngonge vanta sette gol e tre assist in questa stagione tra il Napoli e il Verona, in 106 minuti di ...napolimagazine

ANSA – Napoli, De Laurentiis in Procura a Roma per l’acquisto di Osimhen - Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine ...iamnaples

De Laurentiis interrogato dalla Procura di Roma sull’affare Osimhen: accusato di falso in bilancio - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è presentato in procura a Roma per difendersi dalle accuse delle presunte plusvalenze fittizie intorno ...fanpage