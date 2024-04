Napoli | c'è anche l'Inter su Di Lorenzo | pronta una trattativa

Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli , sarebbe pronto a valutare le offerte di Manchester United e Aston Villa per lasciare il club azzurro a fine stagione se non sarà convinto dal progetto ... (napolipiu)

Napoli , 3 aprile 2024 – Nel capoluogo campano le voci di una rivoluzione capillare si susseguono da mesi: praticamente fin da quando si è intuito che la stagione in corso non fosse destinata a ... (sport.quotidiano)

L’ Inter di Marotta avrebbe avviato i Contatti per strappare Giovanni Di Lorenzo al Napoli Dopo Zielinski . L’ Inter sembra intenzionata a pescare a piene mani dal Napoli per rinforzare la propria rosa ... (napolipiu)

Napoli fa tendenza: il Friuli lancia gadget scritti in napoletano - Napoli è di moda, il napoletano piace, se ne sono accorti in tanti. Se n'è accorto perfino il sito "Regional Store Friuli Venezia Giulia" che abitualmente ...ilmattino

La difesa di De Laurentiis: 'Caso Osimhen, il Napoli non aveva bisogno di plusvalenze fittizie' - E` notizia di oggi l`intervento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in Procura in merito al caso che riguarda le plusvalenze fittizie e l`acquisto dell`attaccante.calciomercato

Addio Napoli, ora il Milan può essere realtà - Di Lorenzo potrebbe davvero separarsi dal Napoli: l'esterno in passato è stato accostato al Milan, ora c'è la Premier League ...milanlive