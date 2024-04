Napoli-Atalanta | il solito Pairetto al Maradona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024), valevole per il 30° turno di serie A, ha visto protagonista ilarbitraggio in adeguato di. Ilha offerto un prestazione a dir poco indegna, ma il peggiore in campo è stato per distacco il direttore di gara che, in una gara neanche difficile da arbitrare è riuscito a prendere delle decisioni incomprensibili ed, alle volte, quasi provocatorie. Ad inizio sembrava mettere l’asticella del contatto falloso, ad un livello talmente basso, che sembrava non lasciar passare nessun contatto, salvo poi sorvolare su contrasti con giocatori che volavano in campo. Il direttore di gara è sembrato andare avanti a tentoni ed intuizione valutando quasi con più severità interventi veniali e con meno severità interventi più duri. Andiamo ad analizzare i fischi nello ...