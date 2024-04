Napoli | ambulanza in giro senza assicurazione | sequestrata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa attraversato piazza del Plebiscito, area pedonalizzata, con sirena e lampeggianti spenti e non aveva, da un anno, la copertura assicurativa. Per tutto questo è stata, a, un’autombulanza. Sono stati gli agenti della Polizia Locale appartenenti all’Unità Operativa Chiaia fermare il mezzo. Lauto è stata sottoposta a fermo amministrativo e la carta di circolazione ritirata. Il conducente è stato verbalizzato per transito non autorizzato nella piazza pedonalizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.