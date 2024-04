Nachos con Guacamole

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cari lettori, oggi vi delizieremo con una ricetta classica e saporita della tradizione messicana: ! I sono un piatto tex-mex è perfetto per un’occasione informale tra amici o come spuntino gustoso durante una serata di cinema. Preparatevi a un’esplosione di sapori!croccanti ricoperti con salsae CheddarIngredienti:(preferibilmente di mais) Formaggio Cheddar grattugiato Peperoncini Jalapeños affettati Pomodori freschi a dadini Cipolle rosse tritate finemente Coriandolo fresco tritato Lime Avocado maturo Sale e pepe Olio d’oliva extra vergine Avocado con salsaal suo internoProcedimento: Preparazione della salsa: iniziamo con questa preparazione. Innanzitutto vogliamo svelarvi un trucco per scegliere degli avocado maturi, vi basterà tastare la ...