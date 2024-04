Mps può ballare da solo I vertici designati dal cda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per altri 90 giorni potremmo essere tranquilli, il cielo sopra il Monte dei Paschi dovrebbe essere sgombro di nuvole. Dopo la cessione-blitz di un altro 12,5% di azioni, vendute in meno di un’ora a una pletora di fondi nazionali e internazionali, per due terzi hedge fund anglosassoni, per un incasso di 650 milioni di euro da parte del Ministero dell’Economia e Finanze, il mercato potrebbe vivere una fase di risacca. Anche in vista dell’assemblea degli azionisti, l’11 aprile a Rocca Salimbeni in modalità ’ristretta’, e dello stacco della cedola da 25 centesimi ad azione a fine maggio. Con il Tesoro che dovrebbe incassare altri 84 milioni senza fare nulla,grazie al 26,73% di azioni Mps ancora in suo possesso. Ma i player del risiko della finanza non stanno mai fermi, almeno a parole e nel disegnare strategie. Così questi 90 giorni saranno scanditi da altri ...