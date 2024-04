MotoGP | Zarco | “Marquez in Ducati il lupo nel pollaio Bagnaia è calmo | ma Marc è fastidioso”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Sarà una stagione molto interessante. Penso cheMárquez insia ilnel. Punta a vincere delle gare e nella sua testa vulole giocarsi il campionato e raggiungere Valentino Rossi per numero di titoli. Peccoè molto, ma, quindi sarà molto interessante per questo motivo. E per, anche l’immagine diMárquez è enorme”. Così Johann, pilota francese della Honda Lrc, in una intervista a ‘Canal+ France’ dice l’attuale assetto dellatra team ufficiale e team clienti. SportFace.

Tech3, KTM, Ducati e adesso la Honda. Johann Zarco di certo ha già costruito un bel percorso con la sua esperienza in MotoGP , ma come tutti punta sempre a migliorarsi. Eppure il 2023 per lui è stato ... (metropolitanmagazine)

La MotoGP non esclude un evento congiunto con la F1 sotto Liberty - Il direttore sportivo della Dorna, Carlos Ezpeleta, afferma che "non esclude" che sotto la proprietà di Liberty Media possa essere organizzato un evento congiunto di MotoGP, ma ammette che si tratta d ...ch-it.motorsport

MotoGP | Zarco: "Marquez in Ducati è come il lupo nel pollaio" - Lo stesso Zarco quest'anno ha fatto il percorso inverso rispetto allo ... la Ducati proprio quando stava arrivando Marquez", ha concluso. Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal ...it.motorsport

MotoGP 2024. Alberto Puig parla delle difficoltà di HRC in questo inizio 2024: “Miglioreremo dopo l’estate” - I migliori risultati in gara sono i 12esimi posti di Zarco in Qatar e Mir in Portogallo. Alberto Puig, team manager di HRC, ha parlato con MotoGP.com riguardo al GP di Portimao: "I nostri piloti non ...moto