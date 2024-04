MotoGP | qualifiche e gara sprint GP Americhe 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lavola oltreoceano per il Gran Premio delle, tappa che avrà luogo tra il 12 e il 14 aprile e sarà il terzo appuntamento della stagionedi motomondiale. Dopo il GP del Portogallo, vinto da Jorge Martin, lasi sposta in Texas, dove Francesco Bagnaia, leader del campionato, è chiamato alla risposta dopo l’incidente con Marc Marquez sull’asfalto di Portimao. Il diretto inseguitore del ducatista è lo spagnolo della Prima Pramac e i due piloti sono separati da solo due punti. Lesono previste per la giornata di sabato 13 aprile, con il Q1 che avrà inizio alle 17:50, mentre il Q2 andrà in scena a partire dalle 18:15. Dopo aver decretato il pole sitter del weekend, piloti e team si concentreranno sulla, in Portogallo vinta da ...