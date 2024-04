MotoGP | gara GP Americhe 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lasbarca negli Stati Uniti per il terzo appuntamento della stagione. Il motomondiale si ferma per tre settimane dopo il Gran Premio del Portogallo, vinto da Jorge Martin, prima di tornare all’azione in Texas. E’ proprio sul circuito americano che il ducatista Francesco Bagnaia, primo in classifica generale, è chiamato alla risposta per difendere la prima posizione in campionato, mentre è tallonato dallo spagnolo della Prima Pramac, alle sue spalle per solo due punti. Ladomenicale è prevista per il 14 aprile e i semafori si spegneranno attorno alle 21:00 italiane. Il Gran Premio sarà visibile inagli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, ma anche in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it è pronto a fornirvi tutti gli ...