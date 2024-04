Motocross | si prolunga lo stop forzato di Mattia Guadagnini Forfait anche per il GP di Sardegna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo aver rinunciato ai primi due round della stagione,sarà costretto a saltare purtroppoil Gran Premio di2024, terzo appuntamento del Mondiale MXGP in programma questo weekend sulla sabbia di Riola Sardo. Sidunque lodel pilota veneto, che non ha ancora recuperato appieno dall’infortunio. Ricordiamo che il nuovo portacolori del Nestaan Husqvarna Factory Racing Team si era fatto male durante una sessione di allenamento in Francia lo scorso febbraio, procurandosi in seguito ad una brutta caduta la frattura della scapola e lesioni ai tessuti molli dell’avambraccio nel peggior momento possibile dell’anno (alla vigilia del campionato). Il ventunenne azzurro, vincitore del Cross delle Nazioni 2021 con l’Italia a ...

