Mostro scaccia mostro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Erano considerate ecomostri, ora sono diventate opere d'arte? In realtà non sono mai state né la prima né la seconda cosa. Le torri Hamon, giganti di cemento armato in via di demolizione, hanno segnato l'epoca industriale di Ravenna, quella delle grandi raffinerie. Erano necessarie, brutte ma necessarie. Quindi non mostri. Poi l'area su cui sorgevano è stata abbandonata, le torri sono cadute in disuso e oggi vanno a pezzi. Eppure c'è chi vorrebbe salvarle, perché, si dice, fanno parte della storia della città. Un po' a sorpresa (ma neanche tanto, vedremo poi il motivo), in prima linea ci sono le associazioni come Italia nostra, che storicamente si battono per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Una sorta di clamorosa eterogenesi dei fini, al punto che un sospetto malizioso viene: vuoi vedere che chi vuole salvare le torri sbrecciate e arrugginite in realtà punta soprattutto ...