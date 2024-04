La Casa Bianca ha conferma to le indiscrezioni di qualche ora fa di Cnn e New York Times che gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca all'inizio di marzo di un attacco terroristico che avrebbe potuto ... (quotidiano)

"Mosca avvertita dell'attacco alla Crocus City Hall": la rivelazione Usa sull'attacco dell'Isis - In una rivelazione del Washington Post, funzionari dell'intelligence Usa rivelano che Mosca era stata avvertita dell'obiettivo specifico di un potenziale attentato, ovvero la Crocus City Hall ...ilgiornale

La strage del Crocus City Hall poteva essere evitata - In una riunione dei dirigenti del Ministero dell’Interno Putin si è detto convinto che chi ha pianificato l’attacco di Mosca voleva seminare “la discordia” in un Paese multietnico e multireligioso ...opinione

Kiev, 'Entro giugno faremo saltare in aria il ponte di Crimea' - Una fonte dell'intelligence militare ucraina ha riferito al Guardian che "nella prima metà del 2024 sarà messo in atto il terzo tentativo per far saltare in aria il ponte di Kerch", che collega la ...ansa