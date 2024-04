Morto Melchiorre Gerbino | un viaggiatore siciliano famoso grazie a Costanzo | se ne va un affabulatore di viaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) di Giorgio Boratto Ho saputo tramite una pagina locale di la Repubblica online della morte di, unche divenneal MaurizioShow alla fine degli anni ’80. Io me lo ricordo bene: i suoi racconti sulle stranezze incontrate nel suoare intorno al mondo incuriosivano e divertivano: sembravano al primo momento assurde ma poi si rivelavano vere.era un grandecon una vita piena di avventure iniziata, per luidi Calatafimi, a Milano con il movimento studentesco. E pensare che alShow era stato invitato per tutt’altro: una segnalazione di una tv privata siciliana per alcuni suoi ...