(Di mercoledì 3 aprile 2024)all'età di 93 anni. Tra le sue opere ricordiamo Giles ragazzo-capra o Il coltivatore del Maryland, romanzi coi quali si è imposto come uno dei più importanti esponenti del postmodernismo classico.

Daniele Pugliese , giornalista e scrittore fiorentino, è morto a 67anni dopo aver scelto il fine vita. A darne notizia i familiari, i quali hanno comunicato su Facebook che, in data 7 febbraio 2024, ... (news.robadadonne)

Morto lo scrittore John Barth, era il padre della letteratura postmoderna americana - Lo scrittore John Barth è Morto all'età di 93 anni in un casa di riposo a Bonita Springs, in Florida. Era considerato da molti come il padre della letteratura postmoderna americana. La sua morte è ...fanpage

Addio a John Sinclair, figura mitica della controcultura degli anni ’60 - Figura iconica della controcultura degli anni ’60, poeta, scrittore e attivista, manager degli MC5 e fondatore delle White Panthers, John Sinclair si è spento all’età di ’82 anni. La sua era anche una ...controradio

Angela Carter, la scrittrice gotica madre di tutte le Bella Baxter del mondo - Temi che richiamano, anche nella forma, la poetica di una grande scrittrice forse un po’ dimenticata: Angela Carter, lei sì la madre di tutte le Bella Baxter del mondo.unionesarda