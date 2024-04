Morti sul laovro | 119 casi nei primi 2 mesi del 2024 | è il dato pegiore dal 2019

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’Inail ha diffuso i dati sulla sicurezza sul lavoro per iduedel, certificando un grave aumento degli incidenti e delle vittime rispetto all’anno precedente. Salgono radicalmente anche le patologie di origine professionale. Si tratta deidati di confronto tra due anni che non risentono in nessun modo della pandemia da Covid-19. I significativi aumenti arrivano dopo duedi incidenti sul lavoro che hanno portato la media oltre quella dell’anno passato. In particolare la morte di 5 operai che lavoravano nel cantiere di un supermercato a Firenze, avvenuta a febbraio. I dati Inail suie gli infortuni sul lavoro L’Inail ha pubblicato i dati sulla sicurezza sul lavoro per iduedel, ...