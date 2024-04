(Di mercoledì 3 aprile 2024)mercoledì 3 aprile (ore 20.30) si gioca-2 della semifinale scudetto dimaschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre), i dolomitici hanno vinto-2 contro la rivelazione brianzola e proveranno a espugnare la Opiquad Arena per portarsi sul 2-0. I padroni di casa cercheranno un nuovo colpaccio per pareggiare i conti contro i Campioni d’Italia, che ancora una volta partiranno con tutti i favori del pronostico.si affiderà soprattutto agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki sotto la regia di Alessandro Acquarone.sarà nelle mani degli attaccanti Stephen Maar, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, ma ...

La DIRETTA testuale LIVE di Monza-Trento , gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo la sconfitta incassata in ... (sportface)

Tutto pronto per Monza-Trento , gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo la sconfitta incassata in trasferta, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Trento , gara-2 della semifinale della Superlega di volley 2023/ 2024 . ... (oasport)

Monza-Trento oggi in tv, orario Superlega volley 2024: programma gara-2, canale, streaming - Oggi mercoledì 3 aprile (ore 20.30) si gioca Monza-Trento, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne ...oasport

LIVE Monza-Trento, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-2 della semifinale - Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Trento, gara-2 della semifinale della Superlega di volley 2023/2024. In Brianza va in scena il secondo atto della ...oasport

Volley, Monza cerca la rivincita con Trento in semifinale scudetto - In archivio vi sono anche una Finale di Supercoppa Italiana (2021, vinta da Trento per 3-1 a Civitanova) e ben tre quarti di finale di Coppa ...monzaindiretta